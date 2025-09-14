بغداد.. استقدام "بلوكر" قطع الشارع احتفالاً بحمل زوجته

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بلوكر يدعى "يوسف مازن".

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت أمر استقدام بحقه بموجب المادة (487) من قانون العقوبات العراقي.

وتداولت وسائل التواصل في العراق خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو للمدعو "يوسف مازن" يظهر فيه قيامه بقطع أحد شوارع العاصمة بغداد، بمشاركة فرق موسيقية شعبية، احتفالاً بحمل زوجته.