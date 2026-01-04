بغداد .. ارتفاع حصيلة حالات الاصابة بالتسمم الغذائي إلى 100 شخص معظمهم اطفال

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، أن مؤسساتها الصحية استقبلت نحو 100 حالة تسمم غذائي قادمة من منطقة صدر اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي مسجل صوتياً، إن مستشفى عامرية الصمود في محافظة الانبار استقبلت مساء أمس السبت 83 حالة تسمم، و9 حالات استقبلها مستشفى طوارئ قضاء أبي غريب، و6 حالات أُستقبلت في مستشفى طوارئ اليرموك في دائرة صحة الكرخ في بغداد، مضيفا أن معظم المصابين هم من الأطفال.

وأضاف أنه تم اجراء اللازم لجميع هذه الحالات، ومعظمهم غادر المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية اثر تلقيهم العلاج اللازم، مؤكدا أن معظم حالات الاصابة كانت معوية، وبعض الحالات ما تزال راقدة في المستشفى، ولم نسجل أية حالة وفاة.

وتابع البدر، أنه في الوقت نفسه تم اخذ عينات لإجراء فحص السموم المخبري، ونحن ننتظر النتائج من الجهات المعنية، مشيرا الى ارسال فرق التحري الوبائي الى مكان الحادث لمعرفة حالات التسمم إذا ما كانت من وجبة طعام، أو غيرها من الأسباب، وسيتم اعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيق.

وكان مصدر أمني في بغداد قد افاد، مساء أمس السبت، بتسمم أكثر من خمسين شخصاً بعد تناول وجبات غذاء وزعت من قبل مجهولين جنوبي العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "خمسين شخصاً تعرضوا لحالات تسمم أغلبيتهم من الأطفال بعد تناول وجبات سريعة (ريزو)"، مبينا أن "وجبات الغذاء التي تسببت بتسمم المواطنين تم توزيعها من قبل رجل وامرأة مجهولين يستقلون عجلة نوع (كيا) في قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد أعلن قائممقام قضاء عامرية الصمود في الأنبار، شاكر محمود العيساوي،استقبال ومتابعة نحو 75 حالة تسمم غذائي وصلت إلى مستشفى العامرية العام قادمة من مناطق صدر اليوسفية التابعة لمحافظة بغداد، إثر تناول وجبة طعام جرى توزيعها من قبل أحد المتبرعين على العوائل الساكنة في المنطقة.

وأضاف العيساوي، أن الكوادر الطبية في المستشفى باشرت بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين، حيث تم تقسيمهم وفقًا لحالاتهم الصحية إلى فئات مختلفة لتقديم العلاج الأمثل.

في غضون ذلك أكدت إدارة مستشفى العامرية، أن الفرق الطبية المتخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المصابين، حيث يتلقى البعض الرعاية في قسم الطوارئ بينما يتم نقل الحالات الأكثر خطورة إلى الأقسام المتخصصة في المستشفى.