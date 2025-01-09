بعيدها 103.. الشرطة العراقية تستعرض قواتها وعدتها وتشديد رسمي على تطويرها (صور)

شفق نيوز/ بقيافة كاملة وكراديس كثيرة رفرف أعلاها العلم العراقي، استعرضت الشرطة العراقية تشكيلاتها كافة، بمناسبة ذكرى تأسيسها الثالثة بعد المائة، وسط تأكيد رسمي على ضرورة دعمها وتطويرها بمختلف الجوانب.

وشهدت بغداد والمحافظات كافة، عمليات استعراض رسمية للشرطة العراقية، شملت قواتها وآلياتها العسكرية والخاصة بالإسعاف.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان له، ورد لوكالة شفق نيوز، انه: "في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّف في مواجهة الإرهاب".

وتابع "بهذه المناسبة الوطنية، نؤكد دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتمكينها بأفضل الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية، مثلما نشدد على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين، وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة".

فيما هنأ أيضا رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، الشرطة العراقية، وأكد "نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتنا في مقارعة الإرهاب جنباً إلى جنب مع بقية قواتنا الأمنية والمهام الجسام التي تقوم بها في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار".

ومن جانبه، تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بالتهنئة أيضا، وشدد على "التزام مجلس النواب بدعم وزارة الداخلية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه، خاصة في مجال مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بكل أشكالها".