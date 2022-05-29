بعيداً عن شمّاعة "منظومة الغاز".. صاحب "ليلى" يروي قصة الانهيار

شفق نيوز/ كشف مالك مطعم "ليلى" في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، يوم الأحد، عن تفاصيل حادث انهيار المطعم، مفنداً في الوقت نفسه رواية انفجار "منظومة الغاز"، رأى أنها "الشمّاعة" التي عُلقت عليها أسباب الانهيار.

وقال علي، (صاحب المطعم)، في تصريحات متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الانفجار غير ناجم عن منظومة الغاز، حيث لا توجد داخل المطعم منظومة غاز".

وأضاف أن "في المطعم توجد تسع أسطوانات غاز، وليس 22 كما روج لها عبر الإعلام، وجميع هذه القناني يتم وضعها خلف مبنى المطعم، ولم تنفجر أي واحدة منها".

وأشار علي، إلى تعرضه لـ"تهديد من قبل رجل يرتدي بدلة عسكرية، باعتقاله، ودعاه إلى الابتعاد عن موقع الحادث"، بالرغم من كونه صاحب المطعم.

من جانبها، أصدرت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في بغداد، مساء الأحد، توضحياً بشأن ما نشر عبر وسائل إعلامية من صور وفديوهات لمطعم ليلى، الذي انهار بالكامل، مدعية أن سبب الانهيار هو خلل في منظومة الغاز.

وذكرت الشركة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صاحب (مطعم ليلى) أسس شبكة غاز غير نظامية ودون علم وإشراف وزارة النفط، المتمثلة بـ(الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) باعتبارها الجهة المسؤولة حصراً عن مد شبكات الغاز للبنايات السكنية والتجارية والمطاعم ضمن المواصفات العالمية، والتي تضمن سلامة المبنى والمواطنين، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث".

وأهابت الشركة، بالمواطنين "اللجوء إلى كوادرها الفنية المتخصصة لأي عمل أو مشروع يخص التعامل مع الغاز، لضمان أمنهم وسلامتهم وتجنبهم المساءلة القانونية في حال حصول مثل تلك الحوادث".

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، انتهاء عمليات إجلاء الضحايا من تحت أنقاض مبنى مطعم (ليلى) المنهار في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، لافتة إلى إخلاء جثامين أربعة أشخاص، ومصابين اثنين فقط.