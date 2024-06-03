بعيدا عن المحاصصة.. وجهاء الموصل يرشحون 3 أسماء لتولي "منصب القائممقام"

شفق نيوز/ قدمت عائلات موصلية، يوم الاثنين، لرئاسة مجلس محافظة نينوى 3 أسماء لترشيحها لمنصب قائممقام الموصل.

وجاء في الطلب المقدم، والذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز؛ والذي تقدم به لفيف من وجهاء وأسر وعشائر وعائلات الموصل 3 أسماء مقترحة لشغل منصب قائممقام الموصل بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وعلل وجهاء الموصل طلبهم بأن "منصب القائممقام يحمل رمزية كبيرة ويتطلب ترشيح من يتمتع بالنزاهة والمهنية وأن يكون من سكان الموصل".

واقترح وجهاء الموصل كلا من المحامي مصعب فيصل الرحيم، والمهندس صهيب وعدالله يحيى البرقاوي، والمهندس احمد يونس العبار، لتولي منصب القائممقام.

وذيل طلب وجهاء الموصل بتواقيع لـ18 شخصية وقعت نيابة عن العائلات والأسر والوجهاء الممثلين للمدينة.