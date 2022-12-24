إنقطاع خدمة الانترنت عن أكثر من 5 آلاف منزل في النجف إثر استهدف الكابل الضوئي

شفق نيوز/ أعلن شركة "الوطني" للأنترنت، يوم السبت، استهداف البنية التحتية للكابل الضوئي في محافظة النجف ضمن ما وصفه بـ" مخطط إرهابي".

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن البنية التحتية التابعة لوزارة الاتصالات العراقية والمنفذة من قبل الوطني للإنترنت، المجهز الرئيس لخدمة (الكابل الضوئي) في العراق، تعرض إلى عمل إرهابي جبان من خلال استهداف البنية التحتية للشبكة الضوئية في محافظة النجف الأشرف، ضمن مخطط إرهابي كبير يستهدف المحافظة وبناها التحتية لما تحمله من أهمية للعالم الإسلامي عامة والشعب العراقي خاصة، كونها مركز دينياً وسياسياً واجتماعياً مهماً".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تعمل فيه الشركة بالتعاون مع الوزارة على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد، تنفذ مجموعات إرهابية منظمة استهدافاً للكابينات الخاصة بتقديم الخدمة للمواطنين في محافظة النجف الأشرف".

ووفقا للبيان فإن هذه العمليات الإرهابية أدت إلى قطع خدمة الإنترنت بواسطة (الكابل الضوئي) عن أكثر من 5 آلاف منزل ومؤسسة حكومية وأهلية في محافظة النجف، منها مراكز دينية مهمة.

ونوه البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اعتداءات ممنهجة خلال الأيام 18 و 21 و 22 و 24 من الشهر الحالي، في مناطق (17 تموز – الكوفة) (العدالة – شارع الحزام الأخضر) (مقابل مستشفى الصدر – شارع المطار).

ودعا الوطني للإنترنت "القوات الأمنية العراقية إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية، وألا تسمح لهم بإلحاق الضرر بالبنية التحتية للوزارة".

وتابع البيان بالقول إن "هذه الأفعال من شأنها أن تؤثر سلباً على سمعة المدينة الدينية العلمية وسمعة العراق بصورة عامة، خصوصاً وهو مقبل على استحقاق عالمي متمثلاً باستضافة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة".