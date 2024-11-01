بعملية نوعية.. النزاهة توقف عملية ابتزاز ورشوة بـ30 ألف دولار في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن فريقاً من هيئة النزاهة أوقف أحد الوسطاء لترتيب عملية رشوة في مدينة النجف.

وفي تفاصيل القضية، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عملية ابتزاز ضد مدير هيئة استثمار النجف، من أجل سحب الدعاوى ضدها المقامة من قبل عدد من النواب وأعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الوسيط عرض سحب الدعاوى مقابل نصف مليون دولار، فتم تسليم المبتز 30 ألف دولار كدفعة أولية من قبل مدير هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع هيئة نزاهة المحافظة ورئيس لجنة نزاهة المجلس".

وتابع المصدر أن "العملية جرت بشارع الروان وسط مدينة النجف، حيث تم اعتقال الوسيط بالجرم المشهود وبحوزته المبلغ المذكور 30 ألف دولار".