بعملية مجانية.. مستشفى بنينوى ينجح برفع ورم متكتل حول النخاع العظمي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مستشفى "ابن سينا" في محافظة نينوى، يوم الاثنين، نجاح اطباء فيها برفع ورم متكتل حول النخاع العظمي لأحد المرضى بعملية مجانية.

وقال والد المريض الشاب عمر ناصر من اهالي ناحية النمرود في نينوى، بحسب بيان لادارة مستشفى ابن سينا، إن "ولده بدأت تدهور حالته الصحية قبل عدة اشهر ولم يكن احد يعلم السبب حتى وصل الى مراحل سيئة وبعدها اكتشف الاطباء وجود ورم حول النخاع العظمي".

ويتحدث والد عمر عن عجزهم عن توفير المبلغ لاجراء العملية وبحسب ما قال لهم الاطباء فان العملية نجاحها يكون في الهند وتكلفتها تصل الى 20 الف دولار مما دفعالعم ناصر" الى نشر صور ولده ومناشدة الخيرين بجمع تكاليف العلاج من اجل انقاذ حياته خصوصا انه في مقتبل العمر".

وبعد ان انتشرت قضية عمر في مواقع التواصل اتصل مدير مستشفى الجمهوري د عماد حازم بعائلة عمر من اجل متابعة حالته الشخصية.

يقول الدكتور عماد حازم إنه "تابع حالة عمر وتواصل مع الاطباء الاختصاص وبعد اجراء الفحوصات كاملة قرر الاطباء اجراء العملية الجراحية له في مستشفى ابن سينا الخاص بالجملة العصبية وبالرغم من ان المستشفى في موقع بديل ويعاني الكثير من الاضرار وقلة الامكانيات الا ان العملية اجريت اليوم لعمر وقد نجحت تماماً وتم رفع واستئصال الورم".

وتعد هذه العملية نوعية ولكنها ليست الاولى فقد اجرت الكوادر الطبية في الموصل عمليات مشابهة لها ورغم الصعوبة البالغة لكن العائلة لن تحتاج الى 20 الف دولار من اجل اجراء ذات العملية في الهند فقد نجحت هنا وبتكاليف الفحوصات المختبرية فقط".

اما بخصوص حالة عمر قال الدكتور عماد حازم إنها "مستقرة بعد نجاح العملية واذا كان الورم حميد ستعود العافية لعمر في وقت قصير واذا كان خبيث سيحتاج الى المزيد من المتابعة والعناية، لكن الانجاز الذي حققناه اننا اجرينا العملية ونجحت بنفس النتائج التي كان من المفترض ان يحصلوا عليها في الهند".

يجدر بالذكر ان نينوى تعاني من دمار مستشفياتها بشكل كامل وتعتمد على حلول ترقيعية ومستشفيات كرفانية تجري فيها يوميا عشرات العمليات الجراحية وبامكانيات خجولة جدا، اما عن الطاقات الاستيعابية فقد تراجعت من 7000 سرير تقريبا الى 2000 سرير وذلك بسبب الحرب على داعش وما تعرضت له المستشفيات.



