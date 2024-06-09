بعملية متقنة.. شرطة الكرخ تحبط عملية ابتزاز استغلت صفحة على فيسبوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة الكرخ، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهمة تقوم بابتزاز شابة من خلال صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى "أم حسين"، بمساعدة سائق تكسي، في شارع فلسطين ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير قسم شرطة الخضراء وضابط مركز الغزالية وعضوية ضباط التحقيق وأفراد من الشرطة وتم تدوين أقوالها وطلبت الشكوى ضد المشكو منها صاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى (أم حسين) لقيامها بابتزازها".

ولفت المصدر إلى أنه "تم تدوين أقوالها وعرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ والمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية وفي الساعة الرابعة من هذا اليوم تم استدراج الشخص الذي يقوم بأخذ المبالغ المالية من المشتكية الى المشكو منها صاحبة الحساب المدعو (أم حسين) وبعد نصب كمين محكم تم القبض على المتهم (ع. ح. ط. خ) تولد (2001) وعجلته نوع هونداي النترا".

وبين أن "المتهم اعترف بأنه يعمل سائق أجرة وتم تكليفه من قبل فتاة تدعى (س) تسكن شارع فلسطين بجلب مبالغ مالية من المشتكية (ف) من منطقة الغزالية وتم الانتقال الى قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ والمداولة معه تم تدوين أقوال المتهم قضائيا وتوقيفه وفق أحكام المادة (430 قانون العقوبات)".

وأشار إلى أنه "لما جاء بأقوال المتهم تم نصب كمين فوري والانتقال الى قاطع الرصافة والتنسيق مع مركز شرطة القناة وتم التوجه قرب دار المتهمة وبعد استدراجها من قبل المتهم الموقوف أعلاه تم القبض على المتهمة (س. ع. ث. ض) وبعد تدوين أقوالها واعترفت صراحة قيامها بابتزاز المشتكية (ف) وأخذ مبالغ مالية منها لعدة مرات وسوف يتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ".