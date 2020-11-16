سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعكس "فايزر".. لقاح "موديرنا" في الأسواق قريباً لسبب واحد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-16T16:31:25+0000
بعكس "فايزر".. لقاح "موديرنا" في الأسواق قريباً لسبب واحد

شفق نيوز/ كشفت شركة "موديرنا" الأميركية ميزة مهمة وأساسية في لقاحها المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت موديرنا الاثنين إن لقاحها التجريبي للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 في المئة بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة، لتصبح بذلك ثاني شركة أدوية أميركية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.

وإلى جانب لقاح شركة فايزر، الذي أظهر أيضا فعالية بنسبة تزيد عن 90 في المئة وفي انتظار المزيد من بيانات السلامة والمراجعة التنظيمية، يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على لقاحين مصرح بهما للاستخدام في حالات الطوارئ في ديسمبر.

ومن المزايا الرئيسية للقاح موديرنا أنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة مثل لقاح فايزر، مما يجعل توزيعه أسهل.

وتتوقع موديرنا أن يكون اللقاح مستقرا في درجات حرارة المبرد العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوما ويمكن تخزينه لمدة تصل إلى ستة أشهر عند 20 درجة مئوية تحت الصفر.

في المقابل، يتعين شحن لقاح شركة فايرز وتخزينه في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة المعتادة في فصل الشتاء بالقطب الجنوبي. وفي درجات حرارة المبرد العادية، يمكن تخزينه لمدة تصل إلى خمسة أيام.

واللقاحان سلاحان قويان لمكافحة الوباء الذي أصاب 54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 1.3 مليون.

وتأتي الأنباء أيضا في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في الولايات المتحدة ودفعت بعض الدول الأوروبية إلى الإغلاق مرة أخرى.

وقال ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا في مقابلة عبر الهاتف "سيكون لدينا لقاح يمكنه إيقاف كوفيد-19".

وتتوقع الشركة أن يكون لديها ما يكفي من بيانات السلامة اللازمة للتصريح باللقاح في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، كما تتوقع تقديم طلب لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ خلال الأسابيع المقبلة.

وارتفعت أسهم موديرنا، التي زاد سعرها لأكثر من أربعة أمثاله هذا العام، بنسبة 15 بالمئة قبل بدء التعاملات، كما ارتفعت الأسهم الأوروبية والتعاقدات الآجلة على أسهم وول ستريت مع تواتر مستجدات أخبار اللقاح.

related

متى سيصبح لقاح "فايزر" جاهزا للاستخدام؟

Date: 2020-11-14 15:26:45
متى سيصبح لقاح "فايزر" جاهزا للاستخدام؟

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-10-06 16:36:21
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

اتفاق تاريخي.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل للقاح كورونا

Date: 2020-09-22 17:00:50
اتفاق تاريخي.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل للقاح كورونا

إنجاز عالمي.. "موديرنا" تعلن نجاح لقاح كورونا

Date: 2020-11-16 13:30:28
إنجاز عالمي.. "موديرنا" تعلن نجاح لقاح كورونا

لقاح كورونا.. الدول الغنية تترك الفقيرة لمصير مجهول

Date: 2020-08-28 15:13:06
لقاح كورونا.. الدول الغنية تترك الفقيرة لمصير مجهول

3 مليارات شخص قد يحرمون من لقاح كورونا.. مَن هم؟

Date: 2020-10-19 16:14:57
3 مليارات شخص قد يحرمون من لقاح كورونا.. مَن هم؟

أربع فئات سيحصلون على لقاح كورونا في العراق

Date: 2020-10-25 04:57:27
أربع فئات سيحصلون على لقاح كورونا في العراق

كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى

Date: 2020-03-08 18:24:19
كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى