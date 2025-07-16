بعقوبة وكركوك.. اعتقال طبيبة مزيفة وعصابة تزوير لوحات سيارات

شفق نيوز- ديالى /صلاح الدين

أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الأربعاء، ضبط مركز تجميل غير مجاز في مدينة بعقوبة، تديره امرأة منتحلة صفة طبيبة اختصاص جلدية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة، بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني وشعبة الرقابة الصحية في قطاع بعقوبة الأول، نفذت حملة مشتركة أسفرت عن ضبط المركز الذي كان يعمل دون موافقة من وزارة الصحة.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية صادرت المواد والأجهزة المستخدمة داخل المركز، وتمت إحالة المرأة المخالفة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية المواطنين إلى التعامل مع المؤسسات الصحية المرخصة فقط والإبلاغ عن أي مراكز تعمل بدون ترخيص حفاظاً على سلامتهم.

وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت قيادة الشرطة تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بعصابة خطيرة في كركوك، مكوّنة من ثلاثة متهمين، متورطة في تزوير لوحات تسجيل المركبات.

وذكرت القيادة أن العملية جاءت نتيجة جهد أمني مشترك بين قيادة شرطة صلاح الدين، وجهاز المخابرات الوطني، ومديرية التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات، وتمكنت خلالها من ملاحقة المتهم الرئيس والقبض عليه في محافظة كركوك، بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض.

وأضافت أن السلطات ضبطت ورشة تحتوي على مواد وأجهزة لوجستية تُستخدم في عمليات التزوير، بالإضافة إلى حسابات متعلقة بالنشاط ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لاستكمال أوراقهم التحقيقية.