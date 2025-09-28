بعقوبة.. إضراب مرائب السيارات احتجاجاً على خفض أجور الوقوف

شفق نيوز- ديالى

شهدت مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، اليوم الأحد، إضراباً لأصحاب ساحات وقوف السيارات (المرائب) احتجاجاً على تطبيق قرار خفض أجور الوقوف.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن سائقي المركبات قولهم إن "معظم ساحات الوقوف في بعقوبة مغلقة بسبب إضراب أصحابها احتجاجاً على تطبيق قرار مجلس محافظة ديالى بخفض أجرة الوقوف من 3000 دينار إلى 1500 دينار".

وأوضح السائقون أن القرار، الذي أُتخذ قبل أشهر ولم يُطبق حينها، وتم اليوم تنفيذه، مطالبين الجهات الحكومية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المخالفين لتطبيقه"، مشيرين إلى أن إغلاق الساحات دفع العديد من المواطنين لترك سياراتهم في الشوارع ما عرضهم لغرامات مرورية.

بدوره، قال محمد العبيدي، عامل في إحدى ساحات الوقوف، إن اعتراض أصحاب الساحات يعود إلى "المبالغ العالية التي تم دفعها للبلدية أو لأصحاب العقارات مقابل استئجار الساحات".

وأضاف، أن "تطبيق القرار سيكبد أصحاب الساحات والمستثمرين خسائر جسيمة"، مؤكداً أن "مثل هذه القرارات يجب أن تصاحبها إجراءات تسهم في خفض المزايدات في البلدية وكذلك قيمة الإيجارات من قبل أصحاب العقارات والأراضي".