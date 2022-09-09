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بعقوبة تنتظر بعد عام واحد ثلاثة مجسرات حيوية لفك الاختناقات المرورية مع أطرافها

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T12:32:08+0000
بعقوبة تنتظر بعد عام واحد ثلاثة مجسرات حيوية لفك الاختناقات المرورية مع أطرافها

شفق نيوز / كشفت ادارة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن استمرار العمل في ثلاثة مجسرات حيوية تربط مدينة بعقوبة، مركز المحافظة بأطرافها بنسب انجاز مختلفة، فيما بينت أن كلفة الانجاز للمشاريع الثلاث بلغت 17 مليار دينار.

وقال مدير اعلام محافظة ديالى ياسر بدر لوكالة شفق نيوز ان "شركات محلية رصينة تواصل انجاز 3 مجسرات حيوية لفك ومعالجة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة العجلات بين بعقوبة وعدة مناطق محيطة بها".

وأضاف، أن "الشركات المختصة وبإشراف المحافظة وتمويل ميزانية الأقاليم أنجزت 50% من مشروع مجسر القدس شمال غربي بعقوبة، و48% من مشروع مجسر عبدالله بن علي شمال شرقي بعقوبة، و20% من مشروع مجسر الرازي جنوبي غرب بعقوبة".

وأوضح مدير اعلام المحافظة أن "مجسر القدس يربط بعقوبة بقضاء الخالص ومحافظة بغداد، فيما يربط مجسر عبدالله بن علي بعقوبة بمناطق الوجيهية والمقدادية، فيما يربط مجسر الرازي بعقوبة بناحية بني سعد وبغداد"، مشيراً إلى أن "كلفة انجاز المجسرات الثلاثة بلغت 17 مليار دينار وبمدة انجاز لا تتجاوز 360 يوما".

وكانت محافظة ديالى أعدت في وقت سابق مشاريع المجسرات إلا انها، وبحسب ادارة ديالى، فان ظروف متعددة منها الأمنية وجائحة كورونا والأزمات المالية تسببت بتأخر انجازها.

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