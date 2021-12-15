بعضهم استلم 2000 دينار.. هذه قصة صرف فروقات منتسبي شرطة ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الأربعاء، عن اسباب الخطأ الفادح بصرف مبالغ العلاوات والترقيات لعناصر شرطة المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "افرادا من قيادة الشرطة في المحافظة كسبوا دعوى قضائية اقيمت ضد وزارتي الداخلية والمالية بشأن صرف العلاوات والترقيات لضباط وعناصر شرطة ذي قار المتأخرة منذ عامين".

وبين ان "وزارتي الداخلية والمالية على وفق القرار القضائي قامتا بصرف المستحقات المالية لأفراد قيادة الشرطة والتي قدرت بمليارات الدنانير للعام الماضي 2020 وشهرين من العام الحالي 2021".

واضاف المصدر، أنه "كان من المفترض ان اقل مبلغ يستلمه اي عنصر أمني هو 250 الف دينار عراقي، الا ان الصدمة التي تلقوها هي ان يصل الحال بهم ان يستلم البعض منهم 2000 دينار كمبلغ علاوات لمدة 14 شهراً".

واشار إلى ان "الخطأ لم يكن من وزارة المالية او وزارة الداخلية بالصرف وإنما كان بسبب مديرية الحسابات في قيادة شرطة المحافظة، حيث اعتمدت برنامجا إلكترونياً أدى لوقوع هذا الخطأ".

واوضح المصدر ان "قائد شرطة المحافظة الفريق الركن قوات خاصة (سعد الحربية) امهل المديرية اسبوعا واحدا لحل الامر واعادة حقوق جميع المنتسبين".