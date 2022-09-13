بعضها نادرة.. تبرعات "حيوانية ونباتية" للمواكب الحسينية من أهالي بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة بابل، يوم الثلاثاء، عن تبرع أبناء المحافظة بـ"حيوانات ونباتات نادرة" للمواكب الحسينية بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال مدير الزراعة، ثامر الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي محافظة بابل قدموا تبرعات كبيرة للمواكب الحسينية بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وعن تفاصيل هذه التبرعات، أوضح الخفاجي، أنها "على مستويين حيواني ونباتي، أما الثروة الحيوانية فالتبرعات تشمل الأسماك والدواجن والبيض، بالإضافة إلى نحر العديد من المواشي من الاغنام والابقار".

وأضاف "أما على المستوى النباتي، فهناك تبرعات كبيرة بأنواع نادرة من التمور وغيرها"، مؤكداً أن "هذا يدل على مدى ترحيب أهالي بابل بالزائرين، حيث يقدمون أفضل ما يملكون في سبيل خدمة زوّار الإمام الحسين".