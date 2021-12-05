بعضها "فاشلة".. ضبط 130 جهازاً طبياً خاصاً بمرضى كورونا قيمتها ملياري دينار

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، يوم الاحد، ضبط 130 جهازاً طبياً خاصاً لعلاج مرضى كورونا في مستشفى حكومي بالنجف، مشيرة الى بعض الأجهزة فاشلة وغير عملية وتصل قيمتها إلى ملياري دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "أجهزة التنفُّس الاصطناعي تمَّ تجهيزُها من مُستشفى حكومي في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ "عمليَّات التحرّي والتحقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف توصَّلت إلى أنَّ قسماً من هذه الأجهزة عاطلٌ ولم تتم صيانتُها من قبل المُجهِّز؛على الرغم من المُخاطبات المُستمرَّة من قبل إدارة المُستشفى التي تسلَّمت الأجهزة".

وأضافت الدائرة أنَّ "(130) من أجهزة التنفُّس التي تصلُ قيمتُها إلى (1,767,000,000) مليار دينارٍ، لم يتم استخدامُها؛ لكونها غير عمليَّةٍ وثبت فشلها، وهي مُودعةٌ في مخازن المُستشفى منذ عام 2020؛ لعدم الاستفادة منها".

وأوضحت أنَّ "عمليَّة الضبط، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بأجهزة التنفُّس كافة وسندات الإدخال والإخراج المخزني ومحضري الكشف الفني والتسلُّم والتسليم، فضلاً عن إجراء جردٍ تفصيليٍّ بالأجهزة المضبوطة".

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ بالموجودات، وعرضه على قاضي محكـمة تحقـيـق الـنجـف الـمُخـتـصَّة بقـضايا الـنزاهـة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.