بعضها شائعة.. الدفاع المدني العراقي يحدد "ممنوعات" عيد الأضحى

شفق نيوز- بغداد

مع اقتراب حلول عيد الأضحى، دخلت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية أجواء العيد وسط استعدادات أمنية وخدمية مكثفة، ترقباً لزخم كبير في المتنزهات والأسواق، فيما حددت مديرية الدفاع المدني قائمة بممنوعات شائعة، أبرزها الشواء العشوائي والألعاب النارية والمفرقعات التي اعتاد عليها الأطفال.

وفي هذا السياق، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية خلال أيام العيد، مع نشر فرق ميدانية قرب التقاطعات الحيوية والأسواق والمولات لتقليل زمن الاستجابة لأي حادث طارئ في ظل الزحامات المتوقعة.

وأضاف شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أجرت كشوفات شاملة على مدن الألعاب والمتنزهات للتأكد من سلامة السلاسل الحديدية وأحزمة الأمان وتثبيت لوحات الدلالة الخاصة بكل لعبة، مع التشديد على عدم استخدام الأطفال للألعاب غير المخصصة لأعمارهم".

وتابع حديثه قائلاً إن "المديرية شددت على أصحاب المتنزهات والمناطق الترفيهية بتخصيص أماكن آمنة للشواء بعيدة عن الألعاب والأشجار والأعشاب اليابسة، مع توفير مستلزمات الإطفاء تحسباً لأي طارئ"، مشيراً إلى "استكمال فحص منظومات الإطفاء الجافة والرطبة وحساسات الحريق وفرق الحماية الذاتية داخل المولات والأسواق التجارية".

وأوضح شاكر، أن "خطة الدفاع المدني تضمنت نشر فرق ميدانية قرب التقاطعات الرئيسة ومراكز المدن والمناطق التجارية، بسبب ما تشهده بغداد عادة من اختناقات مرورية وزخم كبير خلال أيام العيد"، مؤكداً أن "سرعة الوصول إلى الحوادث تمثل أولوية أساسية ضمن الخطة".

كما أطلقت المديرية حملات توعية للمواطنين تضمنت التحذير من استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والأسلحة البلاستيكية، خاصة قرب الأشجار والمراكز التجارية والمستشفيات، إلى جانب الدعوة لمراقبة الأطفال وعدم العبث بالأسلاك الكهربائية والالتزام بإرشادات السلامة العامة، مع التأكيد على سرعة الإبلاغ عن أي حادث عبر الرقم 911.

وأشار شاكر، إلى أن "وعي المواطن يبقى الفيصل في منع الحرائق والحفاظ على فرحة العيد"، داعياً إلى "التعاون مع فرق الدفاع المدني والالتزام بشروط السلامةً.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع خطة خدمية وترفيهية أطلقتها أمانة بغداد تضمنت فتح متنزه الزوراء والمتنزهات والحدائق العامة مجاناً أمام المواطنين طوال أيام العيد، مع تمديد ساعات العمل حتى أوقات متأخرة من الليل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين.

وأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، أن الدوائر البلدية ودائرتي الماء والمجاري وضعت في حالة استنفار كامل، مع تنفيذ حملات لغسل وتنظيف الشوارع والجوامع والحسينيات والساحات العامة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة في المناطق التجارية والترفيهية.

وفي الجانب الأمني، أعلنت وزارة الداخلية العراقية بدء خطة انتشار أمني واسعة في بغداد والمحافظات، مع تشديد الإجراءات لمنع بيع واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والكرات الحديدية.

وتزامنت هذه الاستعدادات مع توقعات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من العيد نتيجة تأثير كتلة هوائية حارة، قبل أن تنخفض مجدداً مع نشاط رياح مثيرة للغبار نهاية الأسبوع، فيما حذر مرصد العراق الأخضر البيئي من أجواء مغبرة قد تشهدها بغداد والمناطق الغربية والجنوبية خلال عطلة العيد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ابتداءً من الثلاثاء وحتى السبت بمناسبة عيد الأضحى، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.