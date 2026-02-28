بعضها خطيرة .. اصابة 25 شخصاً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

أُصيب أكثر من 25 شخصا، اليوم السبت، بحادث سير مروع وقع على الطريق الدولي ضمن حدود محافظة ذي قار جنوبي العراق

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المسعفين نقلوا المصابين الى المستشفى في مدينة الناصرية لتلقي العلاج بينهم سبعة جرحى بحالة خطيرة، مبينا أن الحادث ناجم عن تصادم حافلة لنقل الركاب، واخرى سيارة صغيرة نوع "صالون".

وأضاف أن القوات الامنية وعجلات الاسعاف طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة المقصر به.