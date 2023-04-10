بعد 9 أشهر من الانجاز بكلفة 3 مليار دينار.. "التخسفات والحفر" تفتك بطريق ستراتيجي في ديالى

شفق نيوز/ فتكت "التخسفات والحفر" بطريق استراتيجي في محافظة ديالى رغم دخوله للخدمة قبل عدة أشهر فقط كما وثقته وكالة شفق نيوز.

وقال مراسل شفق نيوز إن طريق بحيرة حمرين المنجز أواخر الصيف الماضي وتحديداً نهاية شهر تموز الماضي تحول إلى "تخسفات وحفر" وأصبح مصيدة موت للمارة.

وأضاف المراسل أن طريق بحيرة حمرين البالغ طوله 10 كم وتكلفة 3 مليارات دينار تعرض للدمار والتخسف لأسباب عدة أبرزها رداءة المواد الأولية والاحمال الزائدة للشاحنات والقوافل التجارية وغياب الرقابة والسيطرة النوعية.

وأكد أن الطريق تحول إلى مادة "للسخرية" وامتعاض واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن اسباب انهيار الطريق وسوء تنفيذه.

وأعلنت محافظة ديالى المباشرة بأعمال اكساء طريق بحيرة حمرين مع ملحقات هندسية اخرى بكلفة 3 مليارات دينار وبطول يزيد على 10 كم.

ويعد طريق بحيرة حمرين ممراً برياً مهماً بين بعقوبة وخانقين، مروراً بقضاء المقدادية وصولاً الى اقليم كوردستان، وهو الأقرب إلى مدن وقرى حوض حمرين التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة.

وتسببت الفيضانات والسيول التي تدفقت الى بحيرة حمرين عام 2019 بتضرر الطريق وتكسره وخروجه عن الخدمة.