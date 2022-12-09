بعد 9 سنوات من الإهمال.. سد الوند مهدد بالاندثار

شفق نيوز/ حذر مسؤول في الموارد المائية في محافظة ديالى، يوم الجمعة، من اندثار سد الوند في قضاء خانقين بسبب الاهمال وتراكم الترسبات الطينية.

وقال المسؤول الذي لم يكشف اسمه بسبب حظر التصريحات الاعلامية، ان "سد الوند في خانقين مهدد بالاندثار ليلحق بسدي مندلي وقزانية شرقي ديالى بسبب تراكم الترسبات الطينية والاهمال وغياب عمليات الكري والتطهير منذ انشائه عام 2013.

واكد ان سد الوند سيخرج عن الخدمة ويتحول الى معلم وهيكل بسبب الاهمال الحكومي من قبل الجهات المختصة ما يهدده اكثر من 150 الف نسمة في خانقين بالحرمان من المياه ولجميع الأغراض الحياتية.

وواصل المسؤول في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن سدود ديالى تعاني الاهمال والتأهيل، وهو أحد أسباب شح المياه في مواسم انعدام الأمطار والإيرادات المائية لعدم قدرتها على التخزين واستيعاب المياه والسيول المنحدرة خلال الشتاء والربيع، داعيا الى انقاذ شريان الحياة في خانقين والمناطق التابعة له قبل فوات الاوان.

وأنجزت الموارد المائية سد الوند العام 2013 وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 متر، و ارتفاعه 24 مترا وبكلفة مالية بلغت انذاك 30 مليارا و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

ويعاني العراق من قلة تساقط الأمطار جراء الاحتباس الحراري، وانخفاض مناسيب المياه في سدوده وخزاناته بسبب تراجع واردات المياه من الدول المجاورة مما ينذر بكارثة بيئة واقتصادية في البلاد.