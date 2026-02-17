بعد 9 سنوات على التحرير.. أزمة الأقساط تهدد بسحب 500 شقة سكنية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

نظم العشرات من أهالي منطقة شقق الحدباء في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها محافظ نينوى بالتدخل العاجل لحل مشكلة تتعلق بـ504 شقق من المشترين لشقق سكنية حكومية قبل حزيران 2014.

وقال مشاركون في الوقفة لوكالة شفق نيوز، إن الشقق تم تقسيطها بأسعار تتراوح بين 140 ألفاً و200 ألف دينار شهرياً، إلا أنهم لم يتمكنوا من تسديد الأقساط خلال فترة سيطرة تنظيم داعش (2014-2017)، رغم محاولاتهم الدفع في بغداد، بسبب امتناع وزارة الإسكان عن تسلم المبالغ آنذاك.

وأضاف المشاركون، أنه وبعد مرور تسع سنوات على تحرير الموصل، لم يستلم صندوق الإسكان في نينوى الأقساط حتى اليوم، مشيرين إلى أنهم أُبلغوا مؤخراً بضرورة دفع مبالغ تتراوح بين 20 و30 مليون دينار بأثر رجعي عن فترة سيطرة التنظيم، وإلا سيتم سحب الشقق منهم.

كما طالب المحتجون، الحكومة المحلية والمركزية ومحافظ نينوى بالتدخل لإنصاف هذه الشريحة ومعالجة الملف بشكل عاجل.

وفي 10 تموز/يوليو 2017، أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، تحرير مدينة الموصل بالكامل وانتهاء سيطرة "داعش"، بعد سقوطها على يد التنظيم في العام 2014.