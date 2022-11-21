بعد 8 سنوات من تفجيره.. اعادة اعمار جسر حيوي يربط بين صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الاثنين، عن الانتهاء من إعادة إعمار جسر حيوي يربط بين خمس وحدات إدارية في المحافظة كما يربطها بكركوك بعد تدميره من قبل تنظيم داعش عام 2014.

وقال قائممقام طوزخورماتو، شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، لوكالة شفق نيوز، ان "كوادر الطرق والجسور أنجزت أعمال إعادة اعمار واستبدال جسر (الزركة) شرقي المحافظة، الذي يربط تكريت بأربع وحدات إدارية هي طوزخرماتو، وامرلي، وسليمان بيك، في صلاح الدين، وداقوق في كركوك، الى جانب اعتباره طريقا بديلا لطريق تكريت – كركوك".

وبين ان "جسر (الزركة) تعرض للدمار من قبل عناصر داعش اثناء معارك التحرير عام 2014 ودمر 75% من فضاءاته ما جعله غير صالح لمرور المركبات"، مشيرا الى "استبدال تصميم الجسر بقناطر كونكريت مسلح ودعامات مكسوة بالاسفلت لاعادة الحركة المرورية والتواصل بين صلاح الدين وكركوك والوحدات الادارية".

وكشف زين العابدين ان "جسر (الزركة) يعاني مشاكل فنية بسبب ارتفاع مخزون سد العظيم الى مسافة تعلوه بمترين الى ثلاثة امتار بسبب انشاء الجسر قبل تشييد سد العظيم، الا ان انخفاض مناسيب السد والجفاف منذ سنوات دفع الجهات المعنية الى انشاء جسر او ممر بديل لاعادة التواصل بين كركوك وصلاح الدين وعدة وحدات ادارية".

واعلن قائممقام طوزخورماتو قرب افتتاح جسر "الزركة" الجديد خلال الايام القليلة المقبلة بعد انجاز جميع مراحله.

وقام تنظيم داعش في عام 2014 بتفجير جزء من جسر "الزركة" بعد تفخيخه بعبوات ناسفة بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير محافظة صلاح الدين من عناصر التنظيم آنذاك.