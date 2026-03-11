بعد 70 عاماً من المشروع الأول.. المباشرة بإنشاء غابة في "أيمن الموصل"

شفق نيوز- نينوى

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الأربعاء، المباشرة بإنشاء أول غابة في الجانب الأيمن من المدينة بعد مضي أكثر من 70 عاماً على غابات الجانب الأيسر في خمسينيات القرن الماضي.

وقال الناشط في مجال البيئة والزراعة، وعضو مؤسسة "مثابرون للخير"، أنس الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يقام على مساحة 100 دونم في مدخل بغداد الجنوبي للموصل، ويتضمن زراعة خمسة آلاف شجرة كمرحلة أولى".

وأضاف أن المشروع يمثل "خطوة بيئية مهمة" لإعادة إحياء المساحات الخضراء في الموصل، خصوصاً في الجانب الأيمن من المدينة الذي يفتقر إلى الغابات والمساحات المشجرة منذ عقود.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد نحو سبعين عاماً من إنشاء غابات الجانب الأيسر من الموصل التي تعود إلى العهد الملكي، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى خلق متنفس بيئي جديد لأهالي المدينة والمساهمة في تحسين المناخ المحلي والحد من التلوث.

ويعود تأسيس أول غابة في مدينة الموصل إلى العام 1954، وكانت في الجانب الأيسر من المدينة تحت مسمى "غابة الحدباء" على مساحة 10 دونمات كمشروع لإنتاج الشتلات الزراعية في حينها.