بعد 7 اعتداءات صباحاً.. تفجير جديد يستهدف خطاً لنقل الطاقة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية (كركوك - منصورية جهد٤٠٠ ك.ڤ ) الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف التخريبي تضمن استهداف البرجين المرقمين ( ٢٠٩ ، ٢١٠ ) بعبوات ناسفة تسببت بتضرر ارجل عدد/٢ من البرج (٢١٠) ، ورجل واحدة من البرج (٢٠٩) مع وجود عبوة لم تنفجر على الرجل الاخرى يجري تفكيكها الان من قبل الجهد الهندسي في منطقة بئر الذهب النابعة لناحية آمرلي في محافظة كركوك".

وتابعت، أن "ازمة الحالية لتفجيرات خطوط النقل ستعصف برياحها العاتية ضد منجزات الوزارة و لن يكون سوى المواطن ضحية محتملة لمزيد من الخسائر المترتبة عليها ان لم تتكاتف الجهود الحكومية وباقصى سرعة لأيقاف هذا الاستنزاف السافر لموارد الدولة و امكانياتها".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أن عملاً "تخريبياً" جديداً بعبوات ناسفة استهدف خطوط كركوك وأدى الى سقوط سبعة ابراج ناقلة للطاقة، فيما أشارت إلى أن حصيلة الابراج التي تعرضت للتفجير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح خلال مدة لاتتجاوز اسبوعاً واحداً بلغت 27 برجاً ساقطاً.