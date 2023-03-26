بعد 50 عاما من الإبحار.. "لوغوس هوب" تصل العراق للمرة الأولى (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت السلطات المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاحد، عن وصول السفينة العملاقة (لوغوس هوب) التي تعتبر أكبر معرض عائم للكتاب في العالم إلى شواطئ شط العرب للمرة الأولى في تاريخها.

وذكر مدير المكتبة العامة في البصرة، مراس عبدالسلام لوكالة شفق نيوز، ان "السفينة (لوغوس هوب) وصلت إلى المياه الإقليمية العراقية في شط العرب لتعلن يوم غد الاثنين انطلاق فعاليات (رمضان بصراوي)، حيث سيفتتح مهرجانها العام في العراق امام القصور الرئاسية في البصرة في الساعة الثالثة عصراِ"، مؤكدا ان "السفينة تصل للمرة الأولى إلى العراق بعدما ابحرت لمدة 50 عاما وزارت فيها أكثر من 130 دولة مطلة على البحر

وأضاف، ان السفينة ستبقى في محافظة البصرة لمدة 14 يوماً وستبحر بعدها لدول الخليج العربي"، مبينا ان "السفينة سيتم فيها إقامة معرض للكتاب وستحوي على قاعة لممارسة النشاطات الثقافية، اضافة لقاعة المسرح".

وبين عبدالسلام، ان "اللجنة المشرفة على وصول السفينة إلى البصرة، استطاعت تأمين اقامة 21 نشاطاً ثقافياً على طول فترة بقائها في البصرة"، موضحا ان "هذه النشاطات ستتراوح بين محاضرات عن تاريخ العراق وحضارته وفنون تشكيلية وحفلات توقيع الكتب والأمسيات".

واوضح مدير المكتبة العامة في البصرة، ان "السفينة ستشهد زيارة من 9000 إلى 10000 طالب تحت عنوان سفرات مدرسية، من اجل زيادة المعرفة لديهم، حيث ستنضم سفراتهم يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهراً، وان توزيع هذه الاعداد سيتراوح بين 80 إلى 90 زيارة مدرسية"، مبينا ان " هذه الدخول لزيارة السفينة سيكون مجاناً سواء للطلبة او الافراد العاديين، وستكون الزيارات الخاصة لمعرض الكتاب من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الساعة الحادية عشر ليلاً، كما ان النشاطات الثقافية ستنطلق من الساعة التاسعة ليلاً ولغاية الثانية عشر منتصف الليل".

وتابع عبدالسلام حديثه، ان "هناك وفوداً من خارج محافظة البصرة ولا سيما من العاصمة بغداد، ستكون حاضرة بشكل في المعرض، اذ ان ادارة سياحة البصرة استطاعت تنفيذ حملات (گروبات) لزيارة السفينة"، منوهاً إلى انه" سيتم افتتاح اكبر متنزه عائلي مجاني في القصور الحكومية بتصاميم حديثة وبمساحات واسعة للالعاب الاطفال ليكون متنفسا للعوائل البصرية على هامش معرض الكتاب العائم لسفينة (لوغوس هوب)".