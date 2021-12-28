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بعد 5 سنوات.. المالية تطلق رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في هذه الوزارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-28T16:28:53+0000
بعد 5 سنوات.. المالية تطلق رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في هذه الوزارة

شفق نيوز/ اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، موافقة وزارة المالية على إطلاق رواتب موظفي العقود والاجور اليومية المتوقفة منذ خمس سنوات.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم استحصال موافقة وزارة المالية على اتمام تحويل رواتب العقود والأجور كافة من العاملين في تشكيلات الوزارة من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية لغرض انهاء معاناتهم فيما يخص رواتبهم".

واشار الى ان رواتب هذه الشريحة "توقف صرفها لمدة تجاوزت الخمس سنوات".

يشار الى ان موظفي العقود والاجور اليومية في الوزارات والمؤسسات كافة يعانون من عدم صرف مستحقاتهم المالية لعدة أشهر وبعضهم لسنوات، وعدم انتظام صرفها في مواعيدها المحددة.

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