بعد 4 أيام.. "ملامح طقسية" طال انتظارها تقترب من العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الراصد الجوي العراقي، صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، دخول البلاد فصل الخريف مناخياً بعد أربعة أيام (1 أيلول/ سبتمبر المقبل)، لينتهي فصل الصيف وتنطوي بذلك ذروة الموجات الحارة التي أثقلت الأجواء طوال الفصل اللاهب.

وأوضح عطية في تدوينة على "فيسبوك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "مع مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، لتعلن ملامح الخريف، الذي يتميز في العراق بحرارة نهاره واعتدال لياليه، مع انكسار تدريجي في شدة الإشعاع الشمسي بفعل الحركة الظاهرية للشمس نحو جنوب خط الاستواء".

ومع استمرار أيام أيلول/ سبتمبر المقبل، تبدأ السماء، بحسب توقعات عطية، في "تغيير ملامحها تدريجياً، فتظهر غيوم متفرقة كانت قد غابت عن البلاد لأشهر طويلة خلال صيف شديد الجفاف".

ووفقاً للراصد، فإن "هذه الغيوم لا تأتي محمّلة بالأمطار مباشرة، لكنها تمثل أول إشارات التحول المناخي، وتعمل على تلطيف أشعة الشمس وكسر حدتها، فتمنح الأجواء مشهداً مغايراً عمّا اعتدناه في ذروة الصيف من جفاف وتلوث وندرة المياه التي أصبحت كابوساً يهدد السكان خصوصاً مدن الجنوب".

وأشار إلى أن "هذه المظاهر تتدرج لتصبح جزءاً من تقلبات الخريف المعتادة في العراق، حيث تتناوب صفاء السماء مع فترات من الغيوم العابرة، مصحوبة أحياناً بارتفاع رطوبي ملحوظ أو هبّات رياح شمالية منعشة، وكأن الطبيعة تُمهّد الطريق لدخول موسم جديد، يحمل معه تنوعاً في الطقس وأجواءً متقلبة بين السكون والنشاط".

وختم عطية بالقول إن "هذا الانتقال الموسمي يمنح الناس فسحة من الراحة بعد صيف طويل، ويفتح الباب أمام أجواء أكثر اعتدالاً تهيئ الأرض والسماء لمرحلة جديدة من فصول العام".