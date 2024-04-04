بعد 4 أشهر.. الطب الشرعي في بغداد يكشف جريمة قتل امرأة لزوجها بـ"الزرنيخ"

شفق نيوز/ كشفت نتائج تقرير صادر عن الطب الشرعي في العاصمة بغداد، عن مقتل رجل إثر تناوله مادة "الزرنيخ" السامة أطعمته زوجته إياها وذلك بعد مرور أربعة أشهر من وقوع الجريمة.

وروى مصدر طبي وآخر أمني تفاصيل الجريمة حيث قالا، "بتاريخ 2023/12/11 ورد اخبار عن طريق مستشفى اليرموك بوجود شخص متوفٍ (قضاء وقدر) داخل المستشفى ليتم الانتقال من قبل ضابط التحقيق، لإكمال الإجراءات الخاصة، وإرسال الجثة الى معهد الطب العدلي لغرض التشريح".

ووفقا للمصدرين فإنه "وبعد مرور أربعة أشهر وردت نتيجة التشريح قبل قليل (من وقت كتابة الخبر) وتبين سبب الوفاة إثر تعاطيه مادة سمية (الزرنيخ )، وبعد التحقيق وجمع المعلومات تبين أن زوجته من وضعت له المادة".

وأضاف أنه "تم اصدار امر قبض بحق المتهمة وفق المادة (405 ) من قانون العقوبات العراقي، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض عليها أمس الخميس وإيداعها التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".