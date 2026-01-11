بعد 4 سنوات.. ذي قار أول محافظة عراقية تُنجز طمراً نووياً نموذجياً

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار هيثم الحمداني، يوم الأحد، خلو المحافظة بشكل تام من أي تلوث إشعاعي نووي، مؤكداً أن عمليات الكشف والمعالجة التي استمرت أربع سنوات أسفرت عن اعتبار ذي قار "آمنة صحياً" ومهيأة لبيئة تعليمية وبحثية متقدمة.

وقال الحمداني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن إعلان السلامة الإشعاعية الكاملة للمحافظة يمثل "منجزاً نوعياً" جاء ثمرة جهود مشتركة بين الجهات التنفيذية والرقابية، مضيفاً أن المحافظة ماضية في تعزيز الوعي البيئي والعلمي، وجعل ذي قار نموذجاً للأمان الصحي والمعرفي في العراق، وبيئة صالحة للبحث العلمي والابتكار.

من جانبه، أوضح عضو لجنة متابعة إنجاز الطمر النووي النموذجي، حامد الباهلي، خلال المؤتمر، أن الموقع الذي اكتملت فيه عمليات الطمر والمعالجة يعد الأول والوحيد من نوعه في العراق حالياً، مبيناً أن المحافظة أصبحت "آمنة بالكامل" بعد جهود استمرت أربع سنوات.

وأعرب الباهلي عن أمله في تحويل الموقع إلى مختبر علمي متطور يخدم الجامعات العراقية، ويسهم في إعداد كوادر متخصصة في المجالين النووي والإشعاعي، بالتزامن مع توجه العراق لإنشاء محطات كهرونووية تحتاج إلى مئات المختصين من مختلف الدرجات العلمية.

في السياق ذاته، أشاد ممثل مجلس محافظة ذي قار، خلال المؤتمر الصحفي، بدور الحكومات التنفيذية المتعاقبة في دعم مشروع التخلص من النفايات المشعة وإنشاء موقع طمر نووي "نموذجي"، والذي سيحقق غايتين، الأولى التخلص الآمن من النفايات، والثانية توفير مختبر علمي متطور لطلبة الدراسات الأولية والعليا.

وأكدت الجهات المشاركة في المؤتمر أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية في ملف البيئة والصحة العامة، ويعزز موقع ذي قار كأحد أبرز المراكز العلمية المستقبلية في العراق.