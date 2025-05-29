بعد 34 عاماً على قصفه.. المعهد التقني يستأنف عمله في نينوى (صور)

شفق نيوز/ أعلنت رئيس الجامعة التقنية الشمالية، الدكتورة علياء العطار، يوم الخميس، افتتاح المعهد التقني في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، بعد إغلاق دام 34 عاماً بسبب الأضرار التي لحقت به جراء قصفه في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدة أن افتتاحه يشكّل نقلة نوعية في المسار الأكاديمي والتقني لمحافظة نينوى.

وقالت العطار، لوكالة شفق نيوز، إن "المعهد التقني في النمرود عاد إلى الخدمة بعد جهود كبيرة لإعادة تأهيله ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم وتمويل سخي من الحكومة السويدية"، مشيرة إلى أن المعهد يُعد من أقدم المؤسسات التعليمية التقنية في المنطقة.

وأضافت أن "المعهد يتبع الجامعة التقنية الشمالية، ويضم عدة أقسام علمية وتقنية ستُسهم في تعزيز التعليم المهني في نينوى، وتوفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي".

وبيّنت العطار أن "أعمال التأهيل شملت ترميم أربع بنايات قديمة كانت قائمة، إلى جانب إعادة بناء ثلاث بنايات جديدة بشكل كامل، ما يوفّر بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة للطلبة"، لافتة إلى أن افتتاح هذا الصرح العلمي يأتي في إطار دعم التعليم وإعادة إحياء البنى التحتية في المناطق المتضررة من النزاعات.

وأكدت أن الجامعة التقنية الشمالية تعمل على تطوير باقي تشكيلاتها في نينوى والمحافظات التابعة لها، ضمن خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم التقني في العراق.

يُذكر أن المعهد التقني في النمرود ظل مغلقاً منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلى أن أعادت جهود محلية ودولية إحياءه ليكون من جديد رافداً أساسياً للتعليم والتدريب في نينوى.