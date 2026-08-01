بعد 3 أيام على الإطلاق.. نفاد سعة الباقات الاعتيادية لـ"ستارلينك" في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي، مساء السبت، عن نفاد سعة الباقات الاعتيادية لخدمة "ستارلينك" في العراق، بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي لخدمة الإنترنت الفضائي في البلاد.

وقال المركز في بيان له، أنه بحسب ردود صادرة من فريق دعم Starlink، فقد وصلت الباقة الاعتيادية (Standard) إلى الحد الأقصى من السعة المتاحة بسبب ارتفاع الطلب، ما أدى إلى إتاحة باقة Max فقط مؤقتاً لبعض الطلبات".

وأضاف "كما توقفت طلبات بعض الأجهزة مؤقتاً نتيجة الضغط الكبير على الخدمة"، مبيناً أن هذا يعكس حجم الإقبال المتزايد على "ستارلينك" منذ بدء تشغيلها رسمياً في العراق، يوم الأربعاء الماضي، مع استمرار تحديث التوفر بحسب السعة والمخزون.