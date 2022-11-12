بعد 3 سنوات من القحط.. أمطار رعدية تغرق شوارع بغداد

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد ومحافظة ديالى ومناطق وسط العراق، يوم السبت، تساقط أمطار غزيرة تسببت بغرق معظم شوارع المدن.

وهذه المرة الأولى التي تتساقط فيها الأمطار إيذاناً ببدء موسم الشتاء، وكذلك هي المرة الأولى لزخات المطر في المحافظة منذ العام 2019.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، غرق شوارع مهمة في العاصمة وديالى، بعد أول موجة أمطار، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان، سوء الخدمات وانعدامها.

كما أظهرت لقطات أخرى دخول مياه الامطار الى مستشفى النعمان الحكومي بمنطقة الاعظمية في بغداد.

في سياق متصل، قال خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، في منشور له على فيسبوك، إن "بغداد وديالى تحت مرمى عواصف رعدية شديدة قبل قليل ومازالت مستمرة"، مشيراً إلى أنها "تتجه شمال شرق البلاد أيضاً".