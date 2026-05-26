بعد 3 سنوات من الجفاف.. "العنبر والياسمين" يزينان ريف المشخاب في النجف (صور)

باشر مزارعو قضاء المشخاب في محافظة النجف، التحضيرات الميدانية لزراعة محصول الشلب (الرز)، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة التحديات المائية القاسية التي واجهت القطاع الزراعي، وسط مطالبات للحكومة بدعمهم وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وقال المزارع أبو علي الفتلاوي، من ناحية المشخاب، لوكالة شفق نيوز، إن "موسم زراعة الشلب انطلق في أرضنا هذا العام بتهيئة مساحات تصل إلى 100 دونم من صنفي العنبر والياسمين لزراعتها"، مبيناً أن "المزارعين يعولون على الموسم الحالي بعد سنوات صعبة أثرت في الإنتاج الزراعي".

وأضاف، أن "مراحل الزراعة تبدأ بتسوية الأرض باستخدام تقنية الليزر لتهيئتها، بعدها تبدأ مرحلة نثر البذور، ثم الإطلاقات المائية، وهي مراحل تحتاج إلى جهد كبير ومصاريف متواصلة يتحملها الفلاح".

وأشار الفتلاوي إلى أن "الفلاحين يواجهون ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الزراعة، إلى جانب الحاجة المستمرة لتوفير الطاقة الكهربائية والأسمدة"، داعياً الجهات المعنية إلى "تعديل الخطة الزراعية والاهتمام بشكل أكبر بالمزارعين لضمان نجاح الموسم".

ووفقاً للمزارع، فإن "سعر كيلو رز العنبر وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو خمسة آلاف دينار"، متوقعاً أن "يسهم الموسم الحالي بزيادة الإنتاج المحلي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على السوق ويخفف من ارتفاع الأسعار مع احتمال وصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى 2000 دينار".

وأكد الفتلاوي أن "دعم المزارع العراقي وتوفير متطلبات الإرواء يمثلان ضرورة للحفاظ على محصول الشلب، الذي يعد من أبرز المحاصيل الإستراتيجية في العراق، ولا سيما في مناطق الفرات الأوسط".

يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية، أطلقتا يوم الخميس الماضي، خطة الموسم الصيفي لاستزراع أكثر من مليون و200 ألف دونم بمحاصيل الشلب والذرة والخضراوات.

وجاء الإقرار خلال اجتماع مشترك موسع، ضم وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمّري، ووزير الموارد المائية مثنى التميمي، وبحضور الوكلاء والمستشارين من الوزارتين، فضلاً عن ممثل الجمعيات الفلاحية وعدد من المختصين في الشأن الزراعي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، فإن الخطة توزعت بواقع: 361,900 دونم لمحصول الشلب، و293,000 دونم للذرة الصفراء، و582,392 دونماً للخضر الصيفية.

وأكد البيان أن الخطة تراعي الواقع الاقتصادي للمزارع العراقي عبر التركيز على الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للجفاف، مشيراً إلى أن عمليات الاستزراع الرسمية وتنظيم المياه ستنطلق اعتباراً من 20 حزيران/يونيو المقبل.