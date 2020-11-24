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بعد 3 سنوات .. إعادة تأهيل وإفتتاح جسر "آلتون كوبري" بين أربيل وكركوك

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T10:17:50+0000
بعد 3 سنوات .. إعادة تأهيل وإفتتاح جسر "آلتون كوبري" بين أربيل وكركوك

شفق نيوز/ خلال مراسم جرت اليوم الثلاثاء أُنجز مشروع إعادة تأهيل، و افتتاح جسر "آلتون كوبري" أمام حركة السير بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انهياره جراء احداث 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017.

وقال محافظ كركوك بالوكالة في مؤتمر صحفي على هامش مراسم اعادة تأهيل وافتتاح الجسر، "نعلن اعادة افتتاح الجسر رسميا، وانه اصبح متاحا لحركة سير المواطنين بسيادي الذهاب والأياب".

وبلغت تكلفة إعادة تأهيل الجسر 692 مليون دينار تم تخصيصها من صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد الارهاب.

واستغرق مشروع اعادة تأهيل الجسر 240 يوما من العمل.

وتم افتتاح مشروع ممر الذهاب كركوك _اربيل لجسر التون كوبري في شهر حزيران الماضي من العام الحالي.

يشار الى ان جسر "آلتون كوبري" قد إنهار نتيجة احتكاكات بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية بما تُعرف بأحداث 16 اكتوبر اذ اطلقت في حينها الحكومة الاتحادية حملة عسكرية اعادت فيها فرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في 25 ايلول من عام 2017.

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