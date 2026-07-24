بعد 25 سنة من  الجفاف.. بساتين مندلي تتنعش بإطلاقات مائية عابرة للحدود

شفق نيوز - ديالى

أعلن قائممقام قضاء مندلي شرقي محافظة ديالى، علي ضمد، يوم الجمعة، أن بساتين القضاء تشهد لأول مرة منذ نحو 25 عاماً وفرة مائية كافية، بعد تحسن تدفق المياه عبر الأنهر الحدودية، ما أنعش الواقع الزراعي وأعاد الحياة إلى مساحات واسعة من البساتين.

وقال ضمد، لوكالة شفق نيوز، إن "بساتين مندلي تُروى اليوم بصورة كافية للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، بعد تحسن الإطلاقات المائية، وهو ما أسهم في إنعاش الأشجار والبساتين التي عانت لسنوات من شح المياه".

وأضاف أن "المياه تتدفق خلال الفترة الأخيرة عبر عدد من الأنهر القادمة من الأراضي الإيرانية، أبرزها نهر السوك، ونهر جني، ونهر باغ، الأمر الذي وفر كميات كافية لسقي البساتين وأعاد النشاط الزراعي إلى مناطق واسعة في القضاء".

وأشار إلى أن "التحسن المائي سينعكس إيجاباً على الموسم الزراعي الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج الحمضيات والفواكه والتمور بنحو 20%، مع تحسن نوعية المحاصيل مقارنة بالسنوات الماضية".

وأكد ضمد أن "استمرار تدفق المياه خلال السنوات المقبلة سيمنح فرصة لإحياء المزيد من البساتين واستعادة مكانة مندلي الزراعية تدريجياً"، مبيناً أن بساتين القضاء تشتهر بإنتاج أصناف مميزة من التمور، أبرزها القرنفلي، ومير حاج، وجعفري، وبادم، إلى جانب الحمضيات والفواكه.