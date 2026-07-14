بعد 24 ساعة من تأكيد إصابتها.. وفاة امرأة بالحمى النزفية شمال الموصل

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، اليوم الثلاثاء، بوفاة امرأة مصابة بمرض "الحمى النزفية" في مدينة الموصل، وذلك بعد مرور نحو 24 ساعة فقط على تأكيد إصابتها مختبرياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفاة تبلغ من العمر 37 عاماً، وهي من سكان حي التعليم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، مبيناً أن "الفحوصات المختبرية التي أُرسلت إلى العاصمة بغداد كانت قد أكدت يوم أمس الاثنين إصابتها بالمرض".

وأضاف المصدر أن "المصابة فارقت الحياة اليوم داخل المستشفى المخصص للعزل إثر تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ نتيجة المضاعفات الشديدة التي يسببها الفيروس".

وكان مصدر في صحة نينوى قد ابلغ شفق نيوز أمس الاثنين تسجيل هذه الحالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لامرأة بعمر 37 عاماً من اهالي حي التعليم شمالي الموصل، بعد وصول نتائج التحاليل من مختبرات الصحة العامة في بغداد.