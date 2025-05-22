بعد 24 ساعة من توقيفه.. إطلاق سراح عضو مجلس ديالى رعد التميمي بكفالة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ديالى، يوم الخميس، بأن السلطة القضائية أطلقت سراح عضو مجلس المحافظة رعد التميمي بكفالة بعد توقيفه لأربع وعشرين ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق سراح عضو مجلس ديالى رعد مغامس التميمي بعد توقيفه أمس الأربعاء بناءً على شكوى تقدم بها محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".

ويوم أمس الأربعاء، أبلغ مصدر مطلع في ديالى وكالة شفق نيوز، بأنه "تم توقيف عضو مجلس محافظة ديالى رعد مغامس التميمي، وقف المادة 430 من قانون العقوبات العراقي بتهمة التهديد، بناء على شكوى من محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".

وبين المصدر أن "القضية تعود إلى مشاجرة حدثت قبل أسبوع بين عضو مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، والمحافظ السابق وعضو المجلس الحالي مثنى التميمي، داخل بناية المجلس وتحولت إلى شجار بالأيدي وتبادل الاتهامات والمشادات الكلامية".