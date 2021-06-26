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بعد 24 ساعة من اختفائه.. انتشال جثة شاب غريق في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T14:37:40+0000
بعد 24 ساعة من اختفائه.. انتشال جثة شاب غريق في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بعثور الشرطة النهرية، يوم السبت، على جثة شاب بعد يوم من غرقه في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب غرق أمس في مشروع ري ناحية ربيعة بعد عملية بحث عنه استمرت لأكثر من 24 ساعة".

وأشار المصدر إلى أن الشاب الغريق من مواليد 1995.

وكان مصدر قد أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الجمعة، بأن "شابا في العشرينيات من عمره لقي حتفه غرقا أثناء نزوله للسباحة في مشروع ري ناحية ربيعة".

وأضاف أن "ذويه عثروا على سيارته وملابسه بجانب المشروع"، مشيرا إلى الاستعانة بفرقة الغواصة التابعة للشرطة النهرية للعثور على الجثة.

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