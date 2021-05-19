بعد 24 ساعة.. انتشال جثة شاب قضى غرقاً جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر دجلة جنوب الموصل، يوم أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن غواصيّ الشرطة النهرية عثروا اليوم على جثة الشاب الذي غرق يوم أمس الثلاثاء هو وصديقه اثناء السباحة في نهر دجلة بالقرب من منطقة دور القاعدة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأشار إلى أن "الغريق الأول تم انتشال جثته بعد وقت قصير من غرقه، إلا أن ضحالة المياه وعكورتها وحلول الظلام حال دون العثور على جثة الغريق الآخر، ما اضطر الغواصون إلى إيقاف عملية البحث".

وأضاف المصدر أن "الغواصين استأنفوا البحث في الساعات الاولى من صباح اليوم، وعثروا على الجثة مستقرة في قعر النهر".

وكان مصدر أمني قد أبلغ يوم أمس الثلاثاء، وكالة شفق نيوز، بأن الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب بعد ساعات من اختفائه إلى جانب شاب آخر، وهما في العشرينيات من العمر، في مياه نهر دجلة بمنطقة دور القاعدة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل،

ورجح المصدر غرق الشاب الآخر أيضاً، إلا أن الغواصين واجهوا صعوبة كبيرة في عملية البحث لأن نسبة العكورة في مياه النهر عالية.

وأشار إلى توقف عملية البحث مع حلول الليل على أن تستأنف مع ساعات الصباح الأولى من فجر يوم الأربعاء.