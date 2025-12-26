بعد 22 عاماً في مياه البصرة.. بدء أعمال انتشال يخت الملك فيصل الثاني

شفق نيوز- البصرة

بدأت فرق الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الجمعة، بأعمال انتشال يخت الملك فيصل الثاني الغارق في ميناء المعقل بمحافظة البصرة منذ العام 2003.

وتندرج أعمال انتشال يخت الملك فيصل الثاني، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على هذا المعلم البحري التاريخي وإعادة تأهيله، بوصفه جزءاً من الذاكرة الوطنية المرتبطة بتاريخ الدولة العراقية.

وقال مصدر في الشركة لوكالة شفق نيوز، إن "يخت الملك فيصل الثاني يُعد من القطع البحرية التاريخية المهمة، وهو في الأصل سفينة بريطانية جرى تحويلها لاحقاً إلى يخت ملكي، وقد غرق في ميناء المعقل عام 2003 خلال أحداث الحرب".

وقررت الشركة، وفقاً للمصدر ذاته، استخراج اليخت بطريقة التعويم وليس السحب، حفاظاً على هيكله ومعالمه الأساسية، حيث جاءت هذه الآلية بعد إجراء دراسات فنية متخصّصة لضمان تقليل الأضرار المحتملة أثناء عملية الانتشال.

وتشمل الخطة بعد إتمام عملية الاستخراج، إعادة تأهيل اليخت من الناحية الهيكلية، ومعالجة الأضرار التي لحقت به خلال فترة غرقه.

ومن المقرر أن يتم وضع اليخت في موقع مهم يليق بقيمته التاريخية، ليكون شاهداً على مرحلة بارزة من تاريخ العراق البحري والملكي، وفقاً لرؤية الشركة.