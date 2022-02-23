بعد 2003 ..امرأة تتولى منصب مختار لأول مرة في بغداد

شفق نيوز/ كشف مسؤول امني اليوم الاربعاء عن تولي أول امرأة لمنصب مختار في العاصمة العراقية بغداد بعد العام 2003.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد غالب عطية خلف لوكالة شفق نيوز، انه حضر مراسيم تعيين أول امرأة في منصب المختار من قبل قائممقامية الكرخ .

واضاف ان قائممقامية الكرخ عينت سعاد سامي مختارا لمحلة ( 917 ) بعدما كان زوجها يتولي المنصب والذي قضى بحادث ارهابي.

كما أشار عطية إلى ان "عمل المرأة كمختار نادر جدا، لكن سعاد كسرت القاعدة لتعمل مختار محلتها وهذا العمل ليس بغريب عليها فهي زوجة المختار الذي شغلت مكانه بعد أستشهاده" .

والمختار هو حلقة وصل بين السكان والجهات والسلطات الحكومية في عموم المناطق والقرى والأرياف وهو المطلع على تفاصيل أصغر أمور البلدة، والعارف ببواطن العوائل وأصولها، والمتوسط أحياناً لحل المشاكل بين الأهالي بطريقة ودّية.

وكانت أول امرأة عراقية تتولى منصب مختار المحلة (طاكه مولى ضمد مضخور) حيث عينت مختارة في مدينة الثورة ( الصدر حالياً) قطاع 1 شرقي بغداد وأستمر عملها لمدة 10 أعوام في خمسينيات القرن المنصرم.