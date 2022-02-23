سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد 2003 ..امرأة تتولى منصب مختار لأول مرة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-23T12:03:16+0000
بعد 2003 ..امرأة تتولى منصب مختار لأول مرة في بغداد

شفق نيوز/ كشف مسؤول امني اليوم الاربعاء عن تولي أول امرأة لمنصب مختار في العاصمة العراقية بغداد بعد العام 2003.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد غالب عطية خلف لوكالة شفق نيوز، انه حضر مراسيم تعيين أول امرأة في منصب المختار من قبل قائممقامية الكرخ .

واضاف ان قائممقامية الكرخ عينت سعاد سامي مختارا لمحلة ( 917 ) بعدما كان زوجها يتولي المنصب والذي قضى بحادث ارهابي.

كما أشار عطية إلى ان "عمل المرأة كمختار نادر جدا، لكن سعاد كسرت القاعدة لتعمل مختار محلتها وهذا العمل ليس بغريب عليها فهي زوجة المختار الذي شغلت مكانه بعد أستشهاده" .

والمختار هو حلقة وصل بين السكان والجهات والسلطات الحكومية في عموم المناطق والقرى والأرياف وهو المطلع على تفاصيل أصغر أمور البلدة، والعارف ببواطن العوائل وأصولها، والمتوسط أحياناً لحل المشاكل بين الأهالي بطريقة ودّية.

وكانت أول امرأة عراقية تتولى منصب مختار المحلة (طاكه مولى ضمد مضخور) حيث عينت مختارة في مدينة الثورة ( الصدر حالياً) قطاع 1 شرقي بغداد وأستمر عملها لمدة 10 أعوام في خمسينيات القرن المنصرم.

related

محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا

Date: 2020-03-09 09:25:11
محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا

بالتفاصيل.. هذه هي حالات الإصابة الجديدة بكورونا في بغداد

Date: 2020-02-29 20:29:49
بالتفاصيل.. هذه هي حالات الإصابة الجديدة بكورونا في بغداد

جانب من بغداد يسجل 9 اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-05-07 17:58:48
جانب من بغداد يسجل 9 اصابات جديدة بكورونا

بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

Date: 2021-12-05 14:21:45
بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

رفع سيطرة رئيسية تؤدي لشوارع والكتل الكونكريتية من على جسر السنك ببغداد

Date: 2021-03-14 10:17:54
رفع سيطرة رئيسية تؤدي لشوارع والكتل الكونكريتية من على جسر السنك ببغداد

وليمة حضرها 80 شخصاً تثير هلع صحة الكرخ

Date: 2020-03-14 20:57:52
وليمة حضرها 80 شخصاً تثير هلع صحة الكرخ

نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-19 09:58:25
نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

صحة الكرخ تعلن أنباء سارة بشأن كورونا

Date: 2020-03-06 17:22:58
صحة الكرخ تعلن أنباء سارة بشأن كورونا