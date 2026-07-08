بعد 20 يوماً من فقدانه.. انتشال جثمان شاب من نهر الفرات في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الأربعاء، بانتشال جثمان شاب من نهر الفرات، بعد 20 يوماً من فقدانه إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة قرب جسر الصقلاوية، شرقي المحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ والأجهزة المختصة انتشلت، اليوم، جثمان عبد الودود أحمد ناهي الجبوري من نهر الفرات، بعد استمرار عمليات البحث لمدة 20 يوماً.

وأضاف أن الشاب فُقد إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بالقرب من جسر الصقلاوية، مشيراً إلى اتخاذ الجهات المتخصصة الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي.