بعد 18 يوماً من اختفائه.. العثور على جثة شاب في الأنبار

شفق نيوز/ عثرت مجموعة من صيادي الأسماك على نهر الفرات، في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار غربي العراق، مساء يوم الإثنين، على جثة شاب كان قد فقد قبل نحو 18 يوماً.

يذكر أن الشاب الذي يدعى، طه عبد الرزاق طناش المحمدي، وهو من سكنة مدينة الفلوجة، فقد أثره قبل نحو 18 يوما، وكانت عمليات البحث عنه من قبل قوات الشرطة المحلية في المدينة وأقربائه متواصلة على مدار الساعة.

وأفاد مدير شرطة قضاء الفلوجة العميد جمال الجميلي، لوكالة شفق نيوز، بأن جثة المتوفي وجدت عالقة في أحد اقفاص تربية الأسماك على نهر الفرات، وقامت مجموعة من صيادي الأسماك "السماچة" بإخراجها وإبلاغ الشرطة بالعثور عليها.

ونفى الجميلي، الاخبار التي تناولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود آثار اطلاقات نارية على الجثة، مؤكدا "لم أشاهد اي آثار لاطلاقات نارية، ولكن هناك تعفن في الجثة".

وأشار إلى أنه تم إحالة الجثة إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم، والتأكد من اذا كان قد تعرض إلى اي اعتداء ادى الى وفاته.

وطالب مواطنون في مدينة الفلوجة تحدثوا لمراسل وكالة شفق نيوز، بضرورة توفير دوريات ونشر عناصر من الشرطة النهرية على نهر الفرات، كون الحادثة ليست الأولى من نوعها.

وحول هذا الأمر، أفاد مدير شرطة الفلوجة بأن "الشرطة النهرية متوفرة في المدينة، وسيتم فتح مقر متكامل لهم في العام القادم، وذلك حسب توجيهات قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار".