بعد 18 عاماً من الإغلاق الأمني.. ديالى: مدينة "الأدباء" تفتح 40% من طرقها

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء الخالص في ديالى، يوم الأحد، عن إعادة فتح جزئي للطرق المغلقة منذ 18 عاماً بسبب التهديدات الأمنية، مؤكدة افتتاح طرق مغلقة جديدة وبمراحل متسلسلة خلال الفترات المقبلة.

وقال قائممقام الخالص، عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية وإدارة المحافظة وبناء على خطة وتقييم أمني أعادت فتح 40% من الطرق المغلقة في مدينة الخالص، شملت طرقاً حيوية تربط الأسواق التجارية مع مداخل القضاء لتسهيل الحركة المرورية واستجابة لمطالب المواطنين وفق المصالح الحياتية والمعيشية، بعد الاستقرار الأمني الذي يسود القضاء منذ سنوات طويلة".

وأكد "افتتاح طرق جديدة خلال الفترات المقبلة بعد الزيارة الأربعينية ترافقها أعمال تأهيل خدمية ولوجستية وتأمين الطرق والممرات لتنظيم انسيابية الحركة المرورية".

واشار الخدران إلى "مطالبة السلطات الأمنية بتعزيزات أمنية لحماية مداخل ومخارج الخالص وتأمين الطرق من أي مخططات إرهابية أو تخريبية محتملة".

وتعرض قضاء الخالص (15كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات عنيفة مستمرة بالعجلات المفخخة والعبوات الناسفة خلال الأعوام 2005- 2008 ما دفع السلطات الأمنية لإغلاق غالبية المداخل والطرق الرئيسية وتحويله إلى "محمية" محاطة بالكتل الكونكريتية.

ويطلق على مدينة الخالص "مدينة الأدباء" لما تحويه من شخصيات ثقافية وأدبية كان لها شهرة تاريخية وعلمية، ويبلغ عدد سكان القضاء 350 ألف نسمة، ويعد من أهم المناطق في محافظة ديالى ويمر بها أحد أهم الطرق الإستراتيجية في العراق الذي يربط الوسط بالجنوب بشمال البلاد، ويشتهر القضاء ببساتين النخيل والحمضيات.