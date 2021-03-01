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بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-01T18:55:54+0000
بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

شفق نيوز/ باشرت قوات أمنية خاصة، الاثنين، برفع الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية وسط بغداد تمهيدا لإعادة افتتاحه، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الفرقة المرتبطة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت برفع جميع الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإعادة فتح الجسر أمام حركة العجلات.

وجسر الجمهورية يقع مقابل ساحة الحرية؛ معقل الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وأغلق الجسر بإحكام عبر الكتل الكونكريتية إبان اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

واستمرت الاحتجاجات بزخم كبير لأشهر طويلة وتمكنت من الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتخللت الاحتجاجات في بغداد وبقية المحافظات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 560 قتيلاً.

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