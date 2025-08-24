بعد 16 شهراً على الفاجعة.. مدرستان جديدتان عند موقع دهس الطلبة بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد قائممقام قضاء الهارثة في محافظة البصرة نذير الشاوي، اليوم الأحد، بأن نسبة الإنجاز في مدرستين تم تشييدهما بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من طلبة المدارس الأطفال بلغت 60%، مع الاستعداد لافتتاحهما منتصف العام الحالي.

وقال الشاوي لوكالة شفق نيوز إن "المدرستين صُممتا ببناء حديث ومنظومة أمان متكاملة لتليق بأبناء المنطقة وما تعرضوا له، وقد كانتا من أسرع المشاريع التي أُنجزت لما تحمله من خصوصية".

وأضاف أن "الأعمال متواصلة أيضًا بإنشاء جسر عبور للمشاة أمام المدرسة التي شهدت الحادثة، وسيتم إنجازه قبل بدء العام الدراسي لتقليل مخاطر عبور الطلبة للشارع".

من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة، وجدان المالكي، أن "الأراضي المخصصة للمشروع كانت تابعة لوزارة الصناعة، وواجهنا صعوبات في تحويلها إلى وزارة التربية، لكن بتدخل رئيس الوزراء تم تذليل العقبات".

وأضافت، لوكالة شفق نيوز، أن "المدارس نُفذت وفق النظام الصيني الحديث، وستسهم في فك الاختناقات الدراسية في منطقة لا تضم أبنية تعليمية كافية، إضافة إلى تبليط الشوارع المؤدية إليها لتسهيل وصول الطلبة".

يذكر أن حادثة الهارثة وقعت يوم 2 نيسان 2024، وأسفرت عن وفاة 6 طلاب وإصابة 14 آخرين أثناء عبورهم الشارع أمام المدرسة نتيجة فقدان السائق السيطرة على شاحنته، وتمت إحالة السائق للقضاء وفرض حداد عام لمدة ثلاثة أيام.