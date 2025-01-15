بعد 14 عاماً على انطلاق المشروع.. الإعلان عن قرب افتتاح "جامعة المربد"

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، يوم الأربعاء، عن قرب اسكتمال العمل بمشروع "جامعة المربد"، فيما أكد أنها ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

وقال ماهر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعة هي الأولى من نوعها في قضاء الزبير، حيث يفتقر هذا القضاء الذي يشكل 60% من مساحة البصرة لجامعة شاملة"، مشيراً إلى "استكمال الأعمال في المشروع بنسبة 95% على مساحة 400 دونم وبواقع 11 كلية بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف طالب جامعي وبتصميم حديث يحتوي على قاعات علمية متطورة وملاعب رياضية ومستشفى جامعي وسكن و4 معامل طبية وغيرها من المرافق الجامعية".

وأضاف ماهر، أن "المشروع انطلق في العام 2011 وتعرض إلى التلكؤ وتوقفات عديدة لأسباب مختلفة كجائحة كورونا وتأخر دفع المستحقات المادية، فيما احيل لشركة إسبانية لإنجازه بكلفة 30 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وبدعم خالص من الحكومة المحلية".

يذكر أن قائممقام قضاء الهارثة في البصرة نذير الشاوي قد أعلن عبر شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، المباشرة بإنشاء مدارس وخمسة جسور مشاة على شارع بصرة بغداد.