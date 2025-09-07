بعد 13 ساعة عمل.. انتهاء عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض جسر كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أنهت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، يوم الأحد، عملياتها الميدانية التي استمرت أكثر من (13) ساعة متواصلة، لرفع أنقاض جسر العطيشي وعمليات الإنقاذ لعدد من العالقين.

وبحسب بيان للمديرية، فإن الفرق خاضت واحدة من أعقد وأخطر الواجبات، حيث تمكنت من إنقاذ (7) أشخاص أحياء بعمل معقد جداً وانتشال جثتين، وسط ظروف بالغة الصعوبة وتحت جسر لا يتجاوز ارتفاعه (ربع متر) فقط، مما جعلهم يعملون في بيئة خانقة تلامس حدود الخطر والموت المحتم.

‎وأصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، توجيهات عاجلة على خلفية انهيار جسر العطيشي - قيد الإنشاء - في محافظة كربلاء.

‎وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، تابع السوداني تطورات الحادث المؤسف في موقع مشروع مجسر العطيشي بمدينة كربلاء، قيد الإنشاء.

‎ووجّه رئيس الوزراء، على الفور، بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية.

‎وكانت مصادر محلية، وشهود عيان، أبلغوا الوكالة، بسقوط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسقوط 9 مصابين على الأقل في حصيلة غير نهائية.

‎وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع التي عمت المواطنين القريبين منه.

‎وفي وقت لاحق، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بسقوط خمسة مصابين بينهم اثنان سوريي الجنسية واثنان أفغان، وواحد عراقي من أهالي طويريج، وفق معلومات أولية.