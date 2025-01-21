بعد 12 يوماً من اختفائه.. العثور على جثة شاب في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب بعد فقدانه قبل 12 يوماً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً دون العشرين عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات في التاسع من الشهر الجاري وسط مدينة النجف مركز المحافظة، وتم العثور على جثته اليوم في قضاء المشخاب جنوبي المحافظة بعدما جرفتها المياه إلى هناك".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية قامت بانتشال جثة الشاب وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وتسليمها إلى ذويه".