بعد 12 عاماً على تفجيره.. جامع النبي يونس يحتضن أول صلاة عيد في الموصل (صور)

شهد جامع النبي يونس في مدينة الموصل، اليوم الأربعاء، إقامة أول صلاة عيد بعد انقطاع دام 12 عاماً، عقب إعادة إعمار الجامع الذي فجره تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة.

وقال إمام وخطيب الجامع، محمد عبد الوهاب الشماع، لوكالة شفق نيوز، إن "الجامع احتضن اليوم أول صلاة للعيد منذ تفجيره قبل نحو 12 عاماً، وسط أجواء إيمانية وروحانية وتوافد آلاف المصلين من مختلف مناطق الموصل".

وأضاف الشماع أن "عودة الصلاة إلى الجامع تمثل لحظة مهمة لأهالي الموصل، لما يحمله المكان من رمزية دينية وتاريخية كبيرة لدى أبناء المدينة".

ويُعد جامع النبي يونس من أبرز المعالم الدينية والتراثية في الموصل، كما يتمتع بأهمية أثرية لوقوعه قرب بقايا قصر سرحدون الأثري، فيما تعرض الموقع لدمار واسع بعد تفجيره من قبل تنظيم داعش عام 2014 أثناء سيطرته على المدينة.